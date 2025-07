In den Sommerferien nimmt die BVG stets die Buslinien 312 und 222 ins Angebot auf. Teils fahren die Busse im 10-Minuten-Takt zum Strandbad.

Die BVG bietet ab Ferienstart wieder zusätzliche Busfahrten zum Wannsee und zum Tegeler See an. (Symbolbild)

Berlin - Pünktlich zum Ferienbeginn fahren ab Donnerstag wieder die beiden Bäderbus-Linien der Berliner Verkehrsbetriebe fahren zu den Strandbädern am Wannsee und am Tegeler See. Das teilte die BVG mit.

Die Sommerferien-Linie 312 fährt dabei im 10-Minuten-Takt vom Bahnhof Nikolassee zum Strandbad Wannsee, an Sonn- und Feiertagen zwischen 9 und 10 Uhr im 20-Minuten-Takt. Die Linie 222 verbindet das Strandbad Tegeler See im 40-Minuten-Takt mit dem S-Bahnhof Tegel. Die Busse sind täglich von 10 bis 20 Uhr unterwegs. Angeboten werden die Linien bis einschließlich 6. September.