Dortmund - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will seinen Bekanntheitsgrad in den USA ausbauen. Dazu geht der BVB eine Partnerschaft mit den Pittsburgh Steelers aus der nordamerikanischen Football-Liga NFL ein. Die Vereine wollen ihre Aktivitäten in den Märkten des jeweils anderen Clubs durch Aktionen, Inhalte und Initiativen zur Fanbindung vorantreiben, wie der BVB mitteilte.

Industriegeschichte verbindet

Die Borussia und der sechsmalige Superbowl-Sieger haben nicht nur die schwarz-gelben Vereinsfarben gemeinsam, sondern auch eine industrielle Vergangenheit ihrer Städte. Pittsburgh war seit dem 19. Jahrhundert für lange Zeit der wichtigste Standort der Stahlindustrie in den USA, die Wirtschaftsgeschichte der Stadt weist daher Parallelen zur Ruhrgebietsmetropole Dortmund auf.

„Borussia Dortmund und die Pittsburgh Steelers teilen mehr als nur die Farben – wir teilen das Engagement, Sport und Kultur durch die Kraft unserer Marken zusammenzubringen“, sagte Marc Lingenhoff, Geschäftsführer von BVB Americas laut Mitteilung.