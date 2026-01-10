Stillstand auch am Morgen: In Hannover fahren weiterhin keine Busse. Eisglatte Straßen und Sicherheitsbedenken legen den Nahverkehr lahm – wann Entlastung kommt, ist offen.

Am Morgen ist der Nahverkehr in Hannover weiterhin massiv eingeschränkt. (Symbolbild)

Hannover - Schnee und Glätte haben den öffentlichen Nahverkehr in Hannover am Morgen massiv eingeschränkt. Der Busverkehr im Stadtgebiet sowie im Umland ist auch am Morgen weiterhin vollständig eingestellt, wie das Verkehrsunternehmen Überlandwerke und Straßenbahnen Hannover AG (Üstra) mitteilte. Die Sicherheit der Fahrgäste könne unter den aktuellen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden.

Busverkehr komplett eingestellt

Nach Angaben der Üstra stehen sämtliche Busse still. Bereits zuvor war der Betrieb im Umland schrittweise zurückgefahren worden, nun ist auch der Stadtverkehr vollständig eingestellt. Betroffen sind alle städtischen und regionalen Buslinien. Auch das On-Demand-Angebot „sprinti“ wurde vorübergehend ausgesetzt.

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse schränkt die Üstra zudem den Stadtbahnverkehr deutlich ein. Die Bahnen verkehren derzeit ausschließlich in den Tunnelabschnitten und an angrenzenden oberirdischen Haltestellen. Auf den übrigen Strecken sei das Risiko von Schäden und Unfällen zu groß, hieß es zur Begründung.

Stadtbahnen fahren nur noch im Tunnel

Alle verkehrenden Bahnen werden als Linie „E“ geführt. Bedient werden ausschließlich folgende Abschnitte:

A-Strecke: Lortzingstraße – Stadionbrücke

B-Strecke: Dragonerstraße – Peiner Straße

C-Strecke: Königsworther Platz – Freundallee

D-Strecke: Hauptbahnhof – Glocksee

Mehrere reguläre Linien, darunter die Linien 6, 8, 10, 11 und 17, fahren derzeit nicht. Hintergrund sind laut Üstra Sicherheitsrisiken durch Eis und Schnee auf den oberirdischen Strecken.

Fahrgäste wurden aufgerufen, ihre Wege sorgfältig zu planen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Über mögliche Änderungen und den Betrieb im weiteren Tagesverlauf will die Üstra rechtzeitig informieren.