Munster - Sechs Bustouren veranstaltet die Munster Touristik in diesem Jahr über das Bundeswehrgelände im Heidekreis - alle sind bereits ausverkauft. „Wir bieten sie seit 2008 an und sind regelmäßig zu hundert Prozent ausgebucht, aber dieses Jahr ging es schneller als sonst“, sagt Katja Friederichs von der Touristikzentrale in dem Heideort. Es gebe lange Wartelisten für die dreistündige Informationstour über das Manövergelände - 53 Personen passen in einen Reisebus.

Mehr Termine würden sie gern anbieten, aber das passe nicht mit den militärischen Übungen zusammen. „Das können wir leider nicht selbst bestimmen, das entscheidet die Bundeswehr, wie oft wir über den Truppenübungsplatz fahren dürfen“, erzählt sie. In der Regel würden die Touren in den Ferien stattfinden, zu den schießfreien Zeiten, wie sie sagt. Das Publikum sei ganz gemischt, oft würden ehemalige Soldaten ihren Familien das Gelände nahe bringen wollen.

Die Idee sei aus der Bundeswehr heraus gekommen, berichtet Friederichs. Zunächst kamen nur Interessierte aus dem Umkreis, inzwischen aus ganz Deutschland. Ein Offizier und ein Forstbeamter begleiten die Tour, abwechselnd erzählen sie über das bewaldete Gelände. An einigen Tagen sei viel Rotwild unterwegs, erzählt sie. Für die Veranstaltungstage hat die Bundeswehr große Schautafeln vorbereitet, an denen Halt gemacht wird.

Der Ausflug über die Truppenübungsplätze Nord (Größe: 102 Quadratkilometer) und Süd (74) kostet 35 Euro inklusive einem Stopp mit Kaffee und Kuchen in der umliegenden Gastronomie. Bezogen auf die Zahl der stationierten Soldaten ist Munster der größte Standort des deutschen Heeres.