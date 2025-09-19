Zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen: Viele Menschen nutzen den Nahverkehr, um ihr Ziel zu erreichen. So haben sich die Fahrgastzahlen entwickelt.

Halle - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt mehr Menschen mit Bus und Bahn gefahren als noch 2023. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, zählten Unternehmen des Schienennah- und gewerblichen Omnibusverkehrs mit Sitz in Sachsen-Anhalt 2024 insgesamt 188,6 Millionen Fahrgäste. Im Jahr davor waren es 5,3 Prozent weniger.

Pro Tag beförderten die Unternehmen den Angaben nach rund 500.000 Menschen. Der Großteil der Menschen nutzte den Linienverkehr. Die Fahrzeuge legten insgesamt 113,9 Millionen Kilometer zurück und überquerten dabei auch die Grenze zu umliegenden Bundesländern. Die einzelnen Fahrgäste fuhren dem Statistikamt zufolge durchschnittlich 14,6 Kilometer mit Fahrzeugen des Linienverkehrs - am häufigsten nutzten sie dafür die Straßenbahn (46,8 Prozent).