Anna-Maria Ferchichi lebt mit Rapper Bushido in Dubai. Auf die Frage, ob sie sich wieder ein Leben in Deutschland vorstellen kann, hat die Influencerin eine klare Antwort.

Berlin - Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi kann Besuchen in Deutschland nur wenig abgewinnen. „Je mehr Abstand ich zu Deutschland habe, desto mehr merke ist, dass die Stimmung komisch geworden ist. Ich empfinde Deutschland als sehr unhöflich und unfreundlich“, sagte die Influencerin der Deutschen Presse-Agentur.

„Nicht immer natürlich, es gibt auch ganz wahnsinnig schöne Begegnungen, aber leider auch jedes Mal patzige Mitarbeiter am Flughafen oder beim Bäcker.“ Ferchichi lebt mit dem Rapper Bushido, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, im Emirat Dubai.

Ferchichi: „Deutschland käme absolut nicht mehr infrage.“

Ihr gehe es um das Miteinander und das sei in Dubai einfach schön. „Das fällt mir sehr schwer, in Deutschland wieder mit dieser Ruppigkeit und Unfreundlichkeit umzugehen“, sagte Ferchichi weiter.

Sie und ihr Mann seien fast jeden Monat in Deutschland. Mit ihrem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ etwa kommt das Ehepaar Ende des Monats wieder her. Am 24. Oktober ist der Auftakt im Berliner Admiralspalast geplant.

Sie wolle nur zum Arbeiten für Pflichttermine kommen, könne sich aber nicht vorstellen, hierzulande wieder leben zu wollen, so die Influencerin. „Deutschland käme absolut nicht mehr infrage“. Ferchichi und ihr Mann sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Sie hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. 2022 zog die Großfamilie nach Dubai.