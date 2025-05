München - Der Rapper Bushido meint es mit seinem Abschied als Musiker wirklich ernst. „Es ist Schluss. Eine Rückkehr ist ausgeschlossen“, sagte Bushido der Deutschen Presse-Agentur. Seine Tour „Alles wird gut“ Anfang 2026 soll wirklich die letzte sein, auch seine Musikerkarriere will der 46-Jährige damit beenden. Zehn Konzerte sind im Januar geplant, nun hat der Ex-Berliner, der in Dubai lebt, fünf Zusatztermine im März angekündigt, für die am Freitag (30.5.) der Vorverkauf beginnt.

„Das bin ich meiner treuen Fangemeinschaft schuldig und natürlich auch all den neu hinzugewonnenen Fans“, begründete der 46-Jährige seine Entscheidung.

Die Abschiedstour startet am 12. Januar in Berlin, es folgen Shows in Hamburg (13.1.), Hannover (14.1.), Leipzig (16.1.), Stuttgart (17.1.), Frankfurt am Main (18.1.), Köln (20.1.), Oberhausen (21.1.), München (22.1.) und Zürich (23.1.).

Die Zusatztermine sind im März in Düsseldorf (6.3.), Berlin (7.3.), Leipzig (10.3.), München (11.3.) und schließlich Stuttgart (12.3.).