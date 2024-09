In neun Regionen in Thüringen können Fahrgäste für einen Euro den Bus benutzen.

Erfurt - Busfahrgäste können am 10. Oktober in einer Reihe von Thüringer Kreisen für einen Euro unterwegs sein. An der Aktion, mit der für den öffentlichen Nahverkehr geworben werden soll, beteiligen sich 15 Regionalbus-Unternehmen in neun Thüringer Regionen, teilte die Vereinigung Bus & Bahn Thüringen e.V. in Erfurt mit. Das seien mehr als in vergangenen Jahren. Die entsprechenden Tickets seien direkt in den Bussen erhältlich und für den ganzen Tag gültig.

Werbung für Nahverkehr

Die Aktion sei ein Dankeschön an Kunden, aber auch „eine Einladung an alle, den öffentlichen Nahverkehr in Thüringen zu entdecken“, erklärte der Geschäftsführer von Bus & Bahn, Tilman Wagenknecht.

Es beteiligten sich Busunternehmen aus dem Ilm- und dem Wartburgkreis, den Kreisen Kyffhäuser, Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, Sömmerda, Unstrut-Hainich sowie die Nahverkehrsgesellschaft Suhl.