Ein Bus fährt in Hellersdorf durch den Wald, als nach Angaben des Fahrers ein Wildschwein über die Fahrbahn läuft. Er muss bremsen, sieben Fahrgäste werden verletzt. Unter den Verletzten: Fünf Kinder.

Berlin - Sieben Fahrgäste sind bei einer Vollbremsung eines Linienbusses angeblich wegen eines Wildschweins in Berlin-Hellersdorf verletzt worden, einer von ihnen schwer. In einem Waldstück auf der Kaulsdorfer Straße kreuzte nach Angaben des 61 Jahre alten Busfahrers am Sonntagabend ein Wildschwein die Fahrbahn des Fahrzeugs der Linie X69, wie die Polizei mitteilte. Der Bus bremste, das Tier sei nicht angefahren worden.

Nach Angaben der Polizei wurden sieben Fahrgäste verletzt, die meisten von ihnen erlitten Kopfverletzungen. Unter den verletzten Fahrgästen sind fünf Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Auch zwei Frauen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, eine von ihnen, eine 23-Jährige, wurde zur stationären Behandlung aufgenommen. Der Busfahrer erlitt einen Schock, musste aber nicht in eine Klinik.