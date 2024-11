Ein Linienbus mit 15 Fahrgästen fährt durch den Landkreis Harz. Am Steuer ein Fahrer, der Alkohol getrunken hat. Dank einer europäischen Kontrollwoche hat das Konsequenzen.

Linienbus in Quedlinburg

Quedlinburg - Im Quedlinburger Ortsteil Quarmbeck hat die Polizei bei einem Busfahrer einen Atemalkoholwert von 0,41 Promille gemessen. Der 59-Jährige saß am Steuer eines Linienbusses, in dem 15 Fahrgäste saßen, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte.

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Die Fahrgäste wurden anderweitig weiterbefördert. Die Kontrolle war Teil der europäischen Kontrollwoche „Roadpol – Truck & Bus“, bei der Busse und Lastkraftwagen im Fokus stehen.