Busenstar und Eierpunsch - Duden streicht Begriffe: Wenn Worte aussterben

Halle (Saale) - Als es in der 2000er-Ausgabe des Dudens den Busenstar erwischte, der aus dem Duden gelöscht wurde, hat wohl niemand geahnt, dass an die Stelle des als zu sexistisch empfundenen Wortes 17 Jahre später das Busenwunder treten ...

Als es in der 2000er-Ausgabe des Dudens den Busenstar erwischte, der aus dem Duden gelöscht wurde, hat wohl niemand geahnt, dass an die Stelle des als zu sexistisch empfundenen Wortes 17 Jahre später das Busenwunder treten würde.

Es ist seither in dem gedruckten Standard-Nachschlagewerk zur Rechtschreibung zu finden. Doch so ist Sprache: Keine Regel, keine Political Correctness würde verhindern, dass bestimmte Begriffe verwendet werden. Auch ein Wörterbuch nicht - das soll es auch gar nicht.

Eher ist es umgekehrt: Der Duden bildet ab, welche Wörter genutzt werden. Doch wie kommen diese überhaupt dort hinein, und aus welchen Gründen werden andere gestrichen?

Zu „Streichkandidaten“ im Duden werden Wörter aus verschiedenen Gründen

„Für die Suche nach Neuaufnahmen ist unser wichtigstes Arbeitsinstrument heute das ,Dudenkorpus’, eine elektronische Sammlung von mittlerweile mehr als 5,6 Milliarden Wortformen aus Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, aber auch Romanen und sogenannten ,Gebrauchstexten’ wie Bastelanleitungen“, erklärt die Duden-Redaktion ihre Arbeit im Buch „Was nicht mehr im Duden steht“ von Peter Graf, das eine Vielzahl alter Wörter samt deren Bedeutung und Hintergründe aufführt.

In regelmäßigen Abständen werde überprüft, welche Wörter im „Dudenkorpus“ mit einer bestimmten Häufigkeit vorkommen. Auf dieser Basis diskutiere man über Neuaufnahmen. Zu „Streichkandidaten“ werden Wörter indes aus verschiedenen Gründen. Etwa, weil sie durch andere verdrängt werden. Oder weil es die von ihnen bezeichneten Dinge so gar nicht mehr gibt.

Das ist beim Ferienscheck der Fall, der zu DDR-Zeiten den Anspruch auf eine vergünstigte Ferienreise sicherte. Der Begriff hat es laut Autor Peter Graf ebenso wenig in den „Einheitsduden“ von 1991 geschafft wie etwa der Postmietbehälter, der eine von der Post vermietete Verpackung für Sendungen bezeichnete, der Thälmannpionier oder das Zeitkino für Kurzfilme zum aktuellen Zeitgeschehen.

Insgesamt 148.000 Einträge gibt es im aktuellen Duden

Letztlich geht es immer darum, einen gewissen Umfang des Dudens nicht zu überschreiten - wobei die Zahl der Einträge von rund 27.000 im „Urduden“ von 1880 auf 148.000 in der aktuellen Ausgabe angewachsen ist.

In der Zeit der deutschen Teilung erschienen im Osten und im Westen je eigene Ausgaben, bis nach der Einheit das gemeinsame Werk erschien. Zwischendrin gab es deutliche Unterschiede bei den Aufnahmen und Streichungen von Wörtern.

So oder so: Alte Wörter versetzen uns oft in längst vergangene Tage. Und manchmal sind sie einfach nur schön. Wie schade ist es etwa ums Fuchsschwänzeln, wenn jemandem nach dem Mund geredet wird, oder um das niedliche Älteln, das einst als Umschreibung für das Altwerden verwendet wurde.

Und ein Wort wie Jahr-2000-fähig katapultiert uns prompt 20 Jahre in die Vergangenheit. Es meint, dass die technischen Voraussetzungen für die Umstellung auf die Datumsangabe 2000 gegeben sind. Ein großes Thema, damals.

Hier einige Beispiele von Wörtern, die nicht mehr im Duden zu finden sind - oder wieder:

Tellerlecker

Sogar Schimpfwörter werden mitunter aus dem Duden gestrichen. Ein besonders bildliches ist jenes vom Tellerlecker, das 1951 aus dem Ost- und 1967 aus dem West-Duden getilgt wurde. Von dem mag zwar heute kaum jemand mehr sprechen, den Typus Mensch indes gibt es weiterhin: Gemeint ist ein Schmarotzer.

Manche sehen darin auch einen Arschkriecher, der überdies im Duden zu finden ist. Zu den hübschen Schimpfwörtern, die zumindest dort nicht mehr auftauchen, gehört etwa auch das Originalfaultier, das Hanswurstgesicht oder auch der Zärtling, eine Art Jammerlappen.

Pomadenhengst

Haben Sie schon einmal einen Pomadenhengst gesehen? Ganz sicher. Denn mit dem tierischen Begriff ist ein Mann gemeint, der sein Haar gern ausführlich stylt. Für den Geschmack derer, die vom Pomadenhengst sprechen (beziehungsweise sprachen), deutlich zu ausführlich.

Wobei man heute statt Pomade eher Gel oder Wachs verwendet - weshalb es doch überrascht, dass sich dieser zurechtgemachte Hengst, der 1915 erstmals offiziell auftauchte, tatsächlich bis 2000 im Rechtschreibduden gehalten hat. Schließlich gibt es doch so hübsche Alternativen wie Schönling, Gockel oder Lackaffe - auch wenn die wirklich nicht nett sind.

Eierpunsch

Der Eierpunsch soll jemals weg gewesen sein? Für die Fans des Cremig-Süffigen undenkbar! Denn für sie ist das hochprozentige Getränk viel mehr, als die profane Duden-Erklärung („mit gequirlten Eiern zubereiteter Punsch“) beschreibt.

Nicht zu verwechseln mit kalt zu genießendem Eierlikör, der oft schlicht eine Zutat im heiß geliebten Punsch ist. Tatsächlich aber wurde Letzterer im Jahr 1941 aus dem Duden gestrichen. Totzukriegen war er trotzdem nicht: Irgendjemand muss sich

an ihn erinnert haben, denn genau 50 Jahre später war er wieder drin.

Automaten-Restaurant

Bevor es Fast Food-Tempel wie heute gab, konnte man sich das schnelle Essen im Automatenrestaurant besorgen. Auch in Halle, wo 1904 ein solcher Automat in Betrieb genommen wurde.

Von dessen Pracht (Holzwerk aus Mahagoni, Sockel aus Marmor!) schwärmte damals die „Saale-Zeitung“. Im Duden landete der Begriff erstmals 1941. 20 Jahre später wurde er (zumindest in der West-Ausgabe) aber gestrichen - bevor er in den 70ern wieder dort Einzug hielt, wo er bis heute zu finden ist. (mz)