Am frühen Morgen werden Polizei und Rettungsdienste in Berlin-Treptow zu einem Verkehrsunfall gerufen. Beteiligt ist auch ein Linienbus.

Berlin - Bei einem schweren Unfall zwischen einem Berliner Linienbus und einem Rettungswagen sind mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Vier davon seien am Donnerstagmorgen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Unfall ereignete sich gegen 7.00 Uhr in Treptow in der Stubenrauchstraße. Die Lage war zunächst unübersichtlich, hieß es. Ob der Rettungswagen mit Blaulicht zu einem Einsatz fuhr, war zunächst noch nicht bekannt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG teilten mit: „Wir sind von dem schrecklichen Unfall betroffen. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Familien sowie bei unserer Kollegin, die bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurde. Selbstverständlich unterstützen wir die Ermittlungen der Polizei bestmöglich und danken allen Rettungskräften für ihren Einsatz.“