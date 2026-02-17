Bus, Bahn oder Fahrrad statt Auto: Wer mitmacht, kann nicht nur Preise gewinnen, sondern hilft sogar beim Wiederaufforsten im Schwarzatal. Wie das Autofasten in Thüringen funktioniert.

Meiningen - In Thüringen beginnt am Aschermittwoch erneut die Aktion „Autofasten“. Bis zum Karsamstag (4. April) sind Bürger angehalten, ihr Mobilitätsverhalten zu überdenken und das Auto häufiger stehenzulassen. Stattdessen sollen öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, Fußwege oder Carsharing genutzt werden, wie die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und das Bistum Erfurt gemeinsam mitteilten.

So werben etwa Verkehrsunternehmen mit speziellen „Fastentickets“ für den öffentlichen Nahverkehr. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bietet den Angaben nach die MBB Meininger Busbetriebs GmbH ein spezielles Ticket an, mit dem Busfahren kostengünstig ausprobiert werden kann. Weitere Verkehrsunternehmen werben mit vergünstigten Angeboten und Mobilitätsberatungen.

Umweltfreundlich unterwegs

Ziel sei es, umweltfreundliche Alternativen zum Auto aufzuzeigen und zugleich den Blick auf Menschen zu richten, die aus Alters- oder Krankheitsgründen oder aus finanziellen Gründen kein Auto nutzen können, erklärte Anne Rademacher, Leiterin der Hauptabteilung Pastoral im Bistum Erfurt. Der zeitweise Verzicht auf das Auto könne nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch Stress reduzieren.

Begleitend gibt es erneut einen Mitmach-Kalender in gedruckter Form und online. Teilnehmende können dort ihre autofreien Wege dokumentieren. Wer den Kalender am Ende der Fastenzeit einsendet, nimmt an einer Verlosung teil. Zudem wird für jede Einsendung ein Baum im Autofasten-Wald gepflanzt. Im Schwarzatal soll ein durch Dürre und Borkenkäfer geschädigter Wald mit heimischen und klimaangepassten Baumarten wieder aufgeforstet werden.

Initiatoren der Aktion sind neben der EKM und dem Bistum Erfurt auch der Verein Bus & Bahn Thüringen. Nach Angaben der Veranstalter unterstützen mehr als 50 Partner Aktion „Autofasten“ in Thüringen.