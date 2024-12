Bus und Bahn in der Region Dresden werden teurer

Die Preise für Bus und Bahn in der Region Dresden steigen. (Archivbild)

Dresden - Die Fahrpreise für Bus und Bahn in der Region Dresden steigen. Ab dem 1. April 2025 verteuert sich eine Einzelfahrt in der Landeshauptstadt um 20 Cent auf 3,40 Euro, teilte der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mit. In den übrigen Tarifzonen steigen die Preise ebenfalls um 20 Cent auf 3,20 Euro.

Auch bei anderen Tickets gehen die Preise nach oben. Unter anderem verteuern sich längere Fahrten durch mehrere Tarifzonen um 40 bis 80 Cent. Vier-Fahrten-Tickets kosten künftig mit 12,20 Euro 80 Cent mehr als bisher. Wochen- und Monatskarten werden durchschnittlichen sieben Prozent teurer.

Der VVO begründete die Preissteigerungen mit neuen Tarifabschlüssen sowie weiterhin hohen Kosten für Energie und Material. Die Haushaltslage des Zweckverbands sei angespannt.

Das VVO-Gebiet umfasst neben der Landeshauptstadt Dresden die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den westlichen Teil des Landkreises Bautzen. Dort leben nach Verbandsangaben rund 1,2 Millionen Menschen.