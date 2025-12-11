Westlich von Dresden kommt es auf der Autobahn zu einem Auffahrunfall. In einem der Wagen sitzen Gefangene - mehrere von ihnen werden verletzt.

Wilsdruff - Ein Gefangenentransport ist auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Meißen) verunglückt. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bus fuhr am Mittwoch auf einen Lkw auf, der abgebremst hatte. Der Busfahrer wurde schwer, vier der insgesamt sieben Straftäter im Bus leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens blieb laut Polizei unversehrt.