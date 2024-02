Halberstadt - Ein Bus hat einen 68-Jährigen in Halberstadt angefahren. Ein Hubschrauber brachte den Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie das Polizeirevier Harz am Freitag mitteilte. Der 68-Jährige wollte nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagvormittag an einer Verkehrsinsel die Straße überqueren und trat auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein herannahender Bus erfasst den Mann dabei, hieß es.