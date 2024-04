Erfurt/Altenburg - Unbekannte haben im Wahlkreisbüro des Linke-Landtagsabgeordneten Ralf Plötner in Altenburg Plakate von einer Tür gerissen. Die Polizei bestätigte den Vorfall, der sich am Dienstag ereignete. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung und Diebstahls gegen unbekannt.

Eine Frau und ein Mann hätten sich über die Plakate an der Eingangstür des Wahlkreisbüros aufgeregt, erklärte Plötner, der dem Landtag in Erfurt seit 2019 angehört. Der Mann sei schließlich in das Büro gestürmt und habe die Plakate abgerissen. Sein Büro sei zum wiederholten Mal angegriffen worden, so Plötner.

In Thüringen werden immer wieder Partei- und Abgeordnetenbüros beschmiert oder beschädigt - betroffen davon sind die verschiedenen Parteien.