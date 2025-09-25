Erster Hattrick, neue Dynamik: Burke sieht im Union-Sturm noch mehr Potenzial. Warum er sich auf die kommenden Spiele mit Ansah und Ilic besonders freut.

Berlin - Union Berlins Angreifer Oliver Burke ist begeistert vom Zusammenspiel mit seinen neuen Sturm-Kollegen Ilyas Ansah und Andrej Ilic. „Wir haben viel Kraft, viel Stärke, viel Schnelligkeit. Es ist sehr spannend, was wir leisten können“, sagte der 28 Jahre alte Schotte in einer Medienrunde.

Beim überraschenden 4:3-Sieg in Frankfurt am Wochenende hatte das Trio für die in der Vergangenheit offensiv oft zurückhaltend agierenden Berliner geglänzt. Burke selbst gelang der erste Hattrick seiner Karriere, Ansah traf mit einem Distanzschuss und Ilic legte seinem schottischen Kollegen alle drei Tore auf.

Rolle kommt Burke entgegen

Burke sieht noch Luft nach oben. „Ich freue mich sehr auf die nächsten Spiele mit ihnen und darauf, an unserer Partnerschaft zu arbeiten“, sagte er. „Es gibt noch Verbesserungspotenzial, was ebenfalls aufregend ist. Tolle Spieler, mit denen es sich großartig spielen lässt.“

Das System von Trainer Steffen Baumgart, in dem er eher über die rechte Seite spielt, komme ihm entgegen, sagte Burke. Mit seiner Schnelligkeit könne er immer wieder im Raum hinter der Abwehrkette für Gefahr sorgen. Das nächste Spiel der Berliner in der Fußball-Bundesliga findet am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) daheim gegen Aufsteiger Hamburger SV statt.