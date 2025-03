Wernigerode - Der Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode im Harz startet am 5. April in die 212 Tage dauernde Saison. Bis 2. November steht das rund 17 Hektar große Garten- und Erlebnisgelände mit dem Miniaturenpark „Kleiner Harz“ Besucherinnen und Besuchern offen, sagte Geschäftsführer Andreas Meling der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als 40 Veranstaltungen seien geplant, darunter Konzerte und Ausstellungen. Ein neuer Themengarten zum Thema Indien bereichere das Angebot in dem Landschaftspark.

Burg Falkenstein-Modell generalüberholt

Im rund 1,5 Hektar großen Miniaturenpark sind etwa 60 Modelle bedeutender Harzer Bauwerke und Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, die im Maßstab 1:25 nachgebaut wurden. In der Winterpause werden diese größtenteils abgebaut und im Trockenen repariert und aufgearbeitet. „Das größte Sanierungsprojekt in den zurückliegenden Monaten war das Modell der Burg Falkenstein, das komplett generalüberholt wieder zurück ins Freie kommt“, sagte Meling.

Derenburger Mini-Glasmanufaktur soll entstehen

Seinen Angaben zufolge wird nach langer Pause in diesem Jahr wieder eine neue Miniatur in den eigenen Werkstätten gefertigt. „Wir bauen die Glasmanufaktur Derenburg nach und hoffen, sie im nächsten Jahr präsentieren zu können.“ Das Besondere: Der zur Produktionsstätte gehörende Spielplatz soll im Mini-Format vor Ort in Derenburg aus Glas nachgebaut werden.

Die Saison 2024 hatte der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode laut Meling mit einer Rekordbesucherzahl von mehr als 167.000 Gästen abgeschlossen. Seinen Ursprung hat das Gelände in der Landesgartenschau 2006, drei Jahre später wurde der Bürger- und Miniaturenpark eröffnet.