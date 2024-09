Dresden - Bürgerinnen und Bürger können am 3. Oktober bei der Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit im Landtag in Dresden als Gäste dabei sein. Nötig ist aber eine Anmeldung vorher - Beginn ist um 10.00 Uhr, teilte der Landtag mit. Die Plätze seien begrenzt, sie würden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben, hieß es.

Wer teilnehmen will, kann sich bis 25. September per Mail an die Adresse [email protected] anmelden. In der Mail müssen der vollständige Name, das Geburtsdatum und die Anschrift angegeben werden.

Der Festakt wird auch live auf dem Youtube-Kanal des Landtags übertragen. Teilnehmen werden Abgeordnete des Landtags und des Bundestags, Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes und der Staatsregierung sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Festredner ist Matthias Grünberg, der Präsident des sächsischen Verfassungsgerichts. Musikalisch begleitet wird der Festakt vom Männer-Oktett des Chorensembles Sonus Aeternus aus Dresden.