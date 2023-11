Bündnis plant Großdemo gegen Antisemitismus in Berlin

Berlin - Als Zeichen gegen Antisemitismus plant ein Bündnis unter Schirmherrschaft von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) für den 10. Dezember eine Großdemonstration in Berlin. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, mitten in Berlin Gesicht zu zeigen für ein friedliches und respektvolles Miteinander und sich Antisemitismus, Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzustellen“, hieß es in einer Erklärung vom Donnerstag.

Die Demonstration soll nachmittags von der Siegessäule zum Brandenburger Tor führen. Neben Bas sollen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der Sänger Roland Kaiser, der israelische Botschafter Ron Prosor und der Publizist Michel Friedman sprechen. Das Motto der Veranstaltung lautet „Nie wieder ist jetzt“. Bas betonte, es sei sehr wichtig, dass am 10. Dezember möglichst viele Menschen in Berlin für ein friedliches Miteinander zusammenstünden.

Hinter der Veranstaltung stehen etliche bekannte Persönlichkeiten sowie mehrere Unternehmen, die christlichen Kirchen, der Deutsche Fußballbund und andere.