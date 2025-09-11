Einmal im Jahr schrillen in ganz Deutschland die Sirenen und Telefone. Der bundesweite Warntag steht an - und ein Thema steht besonders im Mittelpunkt.

Im letzten Jahr kam die Meldung zum Warntag teils deutlich verspätet an. (Archivbild)

Magdeburg - Am bundesweiten Warntag sollen heute auch die Warnsysteme in Sachsen-Anhalt geprüft werden. In den vergangenen vier Jahren seien 179 Sirenen neu beschafft worden, weitere wurden modernisiert, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. In den nächsten Monaten und Jahren sollen weitere neue Sirenen dazukommen.

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Ab 11.00 Uhr soll am Donnerstag eine Probewarnung verschickt werden. Gegen 11.45 Uhr soll dann eine Entwarnung folgen.

Schon in den vergangenen Jahren hatte es Warntage gegeben. Schwachstellen, für die das Land Sachsen-Anhalt zuständig wäre, seien nicht gefunden worden, erklärte das Innenministerium.

Im letzten Jahr habe die Meldung über die Warn-App „KatWarn“ verschiedene Endgeräte jedoch erst mit zehn Minuten Verspätung erreicht, obwohl die Warnung pünktlich herausgegangen war, hieß es. Bundesweit werde deshalb im Fokus stehen, ob die Alarmierung in diesem Jahr „ohne wesentliche Verzögerung erfolgt“.