In der Nacht fallen mehrere Schüsse in zwei Gemeinden in Niedersachsen. Vier Menschen sterben - darunter auch ein Kind.

Scheeßel - Im Zusammenhang mit der Tötung von vier Menschen im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) untersuchen Ermittler ein Auto vor der Kaserne in der Stadt Rotenburg. Das berichtete eine dpa-Reporterin am Freitagvormittag vom Ort des Geschehens. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Behörden soll ein Bundeswehrsoldat in der Nacht zu Freitag vier Menschen erschossen haben, darunter soll auch ein Kind sein. Der Tatverdächtige stellte sich nach der Tat und wurde von der Polizei festgenommen. Die Hintergründe der Taten waren zunächst nicht bekannt.

Es gebe zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel im Landkreis Rotenburg. Der mutmaßliche Angreifer habe sich nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt und sei festgenommen worden, teilten die Ermittler mit. „Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden.“ Ein Großaufgebot an Polizisten ist im Einsatz.