Sangerhausen - Die Bundeswehr wird bei der Bewältigung der Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt zum Einsatz kommen. Ein Antrag des Landkreises Mansfeld-Südharz sei bewilligt worden, teilte die Bundeswehr am Donnerstag mit. Die Soldaten sollen sich am Freitag auf den Weg machen und ihre Arbeit am Montag aufnehmen. Geplant sei der Einsatz von 150 Soldaten bis zum 14. Januar. Einige Soldaten waren am Donnerstag schon in der vom Helme-Hochwasser besonders betroffenen Ortschaft Oberröblingen und berieten die dortigen Einsatzkräfte.