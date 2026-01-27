Die Bundeswehr trainiert in der Oberlausitz das Abwerfen von Flugblättern mit Heliumballons. Darüber mussten auch Nachbarländer informiert werden.

Dresden - Die Bundeswehr übt derzeit in der Oberlausitz das Abwerfen von Flugblättern. Sie werden mit Hilfe von Heliumballons in die Luft geschickt. Im Ernstfall sollen auf diesem Wege Menschen informiert werden, die anders schlecht zu erreichen wären, teilte das Landeskommando Sachsen mit. Im Rahmen der Übung werden lediglich Übungsflugblätter abgeworfen, auf denen ein Symbol und ein Text für den Finder abgedruckt sind.

Zwar sollen die Flugblätter auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz ankommen - je nach Wind und Wetter könne es aber sein, dass sie von ihrer Flugbahn abkommen und in den umliegenden Ortschaften landen. Weil Flugblätter bis Polen und Tschechien abdriften könnten, seien auch die Nachbarländer informiert worden.

Die Übung „Colder Iron 2026“ diene der Truppe zur Festigung ihrer Fähigkeiten, hieß es. Für das Training des Zentrums Operative Kommunikation der Bundeswehr sind rund 100 Soldaten aus Mayen in Rheinland-Pfalz nach Sachsen verlegt worden.