Magdeburg - Bei verstärkten Fahndungsmaßnahmen an Bahnhöfen und in Zügen hat die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt am Freitag insgesamt 27 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darunter waren unter anderem Leistungserschleichungen, Betrugsdelikte sowie Verstöße gegen das Aufenthalts- und das Betäubungsmittelgesetz, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der Einsatz habe zu einer Steigerung des Sicherheitsgefühls der Reisenden und der Mitarbeiter der Bahn beigetragen, hieß es. Insgesamt kamen 36 Bundespolizisten zum Einsatz.

Unter anderem ging den Einsatzkräften ein 45-Jähriger ins Netz, der mit einer S-Bahn von Halle in Richtung Dessau unterwegs war. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen vor. Demnach wurde er im Juli 2021 durch das Amtsgericht Mühlhausen wegen räuberischen Diebstahls zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Da der Gesuchte sich dem Strafantritt nicht stellte, erging am 4. Dezember der Haftbefehl. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und übergaben ihn an eine Justizvollzugsanstalt.