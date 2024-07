Breitenau - Die Bundespolizei erwischt bei ihren Kontrollen an der sächsisch-tschechischen Grenze immer wieder mutmaßliche Straftäter, nach denen gefahndet wird. Im Bereich der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel vollstreckten die Beamten am Wochenende beim Grenzübergäng der Autobahn 17 in Breitenau sowie in Hellendorf elf Haftbefehle wegen unterschiedlicher Delikte, teilte die Inspektion mit. Sie waren unter anderem wegen Diebstahl, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr ausgestellt.

Acht betroffene Personen konnten ihre Haftstrafe durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden - rund 9.000 Euro in Summe laut Bundespolizei. Die restlichen drei befinden sich nun in der Justizvollzugsanstalt Dresden.