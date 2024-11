Frankfurt/Oder - Die Bundespolizei hat auf der A12 ein Versuch, mehrere Minderjährige nach Deutschland zu schleusen, unterbunden. Der mutmaßliche Schleuser wurde festgenommen, wie die Bundespolizei mitteilte. Unter den mutmaßlich Geschleusten befanden sich vier Menschen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Sie hatten keine erforderlichen Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland.

Demnach kontrollierten Beamte am Samstagabend einen 54-jährigen Fahrer mit einem Auto, das in Litauen zugelassen war. Die vier weiteren Insassen hatten kurz vor der Kontrolle versucht, sich durch Abducken und der Bedeckung mit Jacken vor den Einsatzkräften zu verbergen. Gegen den 54-jährigen Fahrer und mutmaßlichen Schleuser ermittelt Polizei wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern. Die mutmaßlich geschleusten Menschen wurden in Gewahrsam genommen und später an das zuständige Jugendamt übergeben. Gegen sie wird wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ermittelt.