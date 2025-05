Leipzig - Die Bundespolizei in Leipzig warnt vor dem sogenannten „Trainsurfen“. In den vergangenen Wochen habe es vermehrt Hinweise und Videos auf mehreren Social-Media-Plattformen gegeben, teilte die Bundespolizei mit. Dabei habe es sich um Fälle aus Leipzig und dem Leipziger Umland gehandelt. Beim sogenannten „Trainsurfen“ fahren meist junge Menschen auf dem Dach oder den Kupplungen von Zügen mit. Dieser Trend nehme jetzt wieder deutlich zu, so die Bundespolizei. Erst Ende April sei es dabei in Berlin zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Jugendliche starben.