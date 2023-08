Bad Gottleuba-Berggießhübel - Zwei mutmaßliche Schleuser hat die Bundespolizei bei der Kontrolle eines Transporters mit 23 illegal eingereisten Flüchtlingen gefasst. Die 26 und 36 Jahre alten Männer versuchten zu flüchten, konnten aber festgenommen werden, wie die Bundespolizeiinspektion in Berggießhübel am Donnerstag mitteilte. Der 26 Jahre alte Fahrer verletzte sich, als er bei der Flucht in einen kleinen Fluss sprang. Auch die 23 Migranten, unter ihnen eine Frau mit einem Kind, befinden sich in Polizeigewahrsam.

Der von Tschechien kommende Transporter sollte den Angaben zufolge gegen Mitternacht am Anschluss Bad Gottleuba (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) der Autobahn A17 kontrolliert werden. Der Fahrer gab Gas, fuhr am Anschluss Bahretal von der Autobahn ab und setzte die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit nach Pirna fort. In einem Kreisverkehr fuhr er mehrmals über den Bordstein und blieb schließlich stehen.