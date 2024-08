Die Stadt Leipzig erinnert jährlich an den 9. Oktober 1989, einen der Meilensteine der friedlichen Revolution. In diesem Jahr wird der Bundeskanzler zu den Feierlichkeiten erwartet.

Bundeskanzler Scholz spricht bei Festakt am 9. Oktober

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution die Rede zur Demokratie halten. (Archivbild)

Leipzig - Bundeskanzler Olaf Scholz wird zum 35. Jahrestag der friedlichen Revolution am 9. Oktober in Leipzig erwartet. Der SPD-Politiker werde beim Festakt im Gewandhaus die traditionelle Rede zur Demokratie halten, teilten die Veranstalter mit. Als Festrednerin ist die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Marianne Birthler vorgesehen.

Das Lichtfest am Abend wird von mehr als 20 Künstlerteams aus dem In- und Ausland gestaltet. Entlang des Innenstadtrings seien unter anderem Musik, Performances und Projektionen geplant. Einige von Leipzigs Partnerstädten seien mit eigenen Projekten dabei. Zum Abschluss soll eine riesige 89 aus Kerzen auf dem Augustusplatz gelegt werden.

Mit den Feierlichkeiten erinnert die Stadt an den 9. Oktober 1989. Damals hatten mehr als 70.000 Menschen auf dem Leipziger Innenstadtring gegen das SED-Regime protestiert. Die große Montagsdemonstration gilt als entscheidende Voraussetzung für den Mauerfall am 9. November in Berlin.