Dortmund - Hoher Besuch bei Borussia Dortmund: Friedrich Merz hat erstmals ein Fußball-Bundesligaspiel des BVB als Bundeskanzler besucht. Merz (CDU) verfolgte am Samstag die Partie gegen den FC St. Pauli an der Seite seines langjährigen Freundes Hans-Joachim Watzke. Der Präsident des BVB hatte zuvor die Laudatio auf Merz gehalten, der vom Bäckerinnungsverband West in Dortmund den „Großen Stutenkerl“ - die höchste Auszeichnung des Verbandes erhalten hatte. Der BVB gilt als Lieblingsverein des Kanzlers, der wie Watzke aus dem Sauerland stammt. Bei den Westfalen saß er bis 2014 auch im Aufsichtsrat.