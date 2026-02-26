Die Wasserballer am Bundesstützpunkt in Hannover dürften sich freuen. Der Bund hat angekündigt, die Sanierung der Schwimmhalle in Hannover mit bis zu 2,25 Millionen Euro zu unterstützen.

Hannover - Niedersachsen kann bei der Finanzierung der sanierungsbedürftigen Schwimmhalle im Sportleistungszentrum Hannover auf die Hilfe aus Berlin zählen. Mit bis zu 2,25 Millionen Euro will sich der Bund an den erwarteten Kosten von fünf Millionen Euro beteiligen, teilte das Innenministerium mit Berufung auf ein Schreiben des Bundeskanzleramts mit. Die Schwimmhalle dient unter anderem als Trainingsstätte für den Bundesstützpunkt Wasserball.

„Das ist eine richtig gute Nachricht für das Sportland Niedersachsen“, wurde Innenministerin Daniela Behrens (SPD) zitiert. Sportliche Höchstleistungen gebe es nur bei optimalen Bedingungen. „Die jetzt vom Bund angekündigte Förderung von mehr als 2 Millionen Euro im sportlichen Herzen Hannovers ist ein wichtiger Baustein dafür“, hieß es weiter.

Der Landessportbund stellt für die Sanierung einmalig aus der Finanzhilfe bis zu 1,8 Millionen Euro für die Finanzierung bereit, sagte der Vorstandsvorsitzende Reinhard Rawe.