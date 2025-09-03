Fördergelder sollen künftig nur noch für Ställe mit Auslauf im Freien fließen - das fordert der BUND in Brandenburg. Was steckt hinter dem Vorstoß?

Potsdam - Der Umweltverband BUND in Brandenburg fordert strengere Regeln bei der Förderung neuer Ställe. Nach Ansicht des Verbandes soll es staatliche Unterstützung nur noch geben, wenn die Tiere dort Auslauf im Freien haben - also mindestens Haltungsform-Stufe 4 oder Stufe 5 (Bio).

Nachdem dem Verband zufolge „marktmächtige Supermärkte“ in Deutschland ab 2030 kein Fleisch mehr aus den Haltungsstufen 1 und 2 verkaufen wollen, müsse die Förderung für diese niedrigsten Haltungsformen beendet werden. Betriebe könnten somit auch vor Absatzproblemen nach 2030 besser geschützt werden.