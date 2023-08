Dresden - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sucht in Dresden händeringend Leute für den Bundesfreiwilligendienst (BFD). „Derzeit sind vier von fünf BFD-Stellen unbesetzt. Dabei bildet die Tätigkeit der Freiwilligen, die sich motiviert für ein ganzes Jahr bei uns engagieren, eine wichtige Basis für unsere Arbeit als Umwelt- und Naturschutzverband. Umwelt, Natur und Klima brauchen uns jetzt mehr denn je“, erklärte Anja Wittich, Geschäftsleiterin des BUND Dresden, am Dienstag. Die Tätigkeiten der aktuell ausgeschriebenen Stellen reichen von Umweltbildung über praktischen Naturschutz bis Öffentlichkeitsarbeit. Derzeit ließen sich die vielfältigen Aufgaben in Dresden nur eingeschränkt abdecken.

Die Freiwilligen erhalten in der Zeit des Dienstes ein Taschengeld, Urlaubstage und eine zweistellige Anzahl an Seminartagen. In den Seminare wird Fachwissen in den unterschiedlichen ökologischen Bereichen vermittelt. Im Bundesfreiwilligendienst können sich Menschen aus allen Generationen für das Allgemeinwohl engagieren, vor allem im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich sowie im Sport, der Integration und im Zivil- und Katastrophenschutz.