In Sachsen-Anhalt möchte das Bündnis Sahra Wagenknecht den Aufbau von Parteistrukturen vorantreiben. Nächstes Jahr soll der Sprung in den Landtag gelingen.

BSW will Regionalverbände in Sachsen-Anhalt gründen

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will in Sachsen-Anhalt in den nächsten Monaten Regionalverbände gründen. Diese sollten gezielt auf die Probleme vor Ort eingehen, teilte das BSW mit. Die Details will der Landesvorstand bei einer Klausurtagung in Freyburg (Burgenlandkreis) am Wochenende beraten.

Mit 11,2 Prozent war das BSW bei der Bundestagswahl 2025 in Sachsen-Anhalt drittstärkste Kraft geworden, hatte den Sprung in den Bundestag jedoch knapp verpasst. 4,98 Prozent der Stimmen bundesweit reichten nicht.

Die Partei will im nächsten Jahr bei der Landtagswahl ins Parlament in Magdeburg einziehen. „Das BSW ist nicht gekommen, um den Status quo zu verwalten – wir sind gekommen, um echte Veränderung zu bringen“, sagte Co-Landeschef John Lucas Dittrich.