Mit einer Art Doppelspitze will das BSW den Einzug in das Berliner Abgeordnetenhaus schaffen. Ist das realistisch?

BSW-Landeschef Alexander King ist einer der beiden Spitzenkandidaten der Partei für die anstehende Abgeordnetenhauswahl im Septemer.

Berlin - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat seine beiden Spitzenkandidaten für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September gekürt. Auf einem Parteitag wurde der Landesvorsitzende Alexander King mit 80,8 Prozent auf Listenplatz eins gewählt. Der Wahlgang habe wegen eines Zählfehlers wiederholt werden müssen, teilte ein Sprecher mit.

Auf Platz zwei wurde der Publizist und stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Michael Lüders gewählt, der mit King eine Art Doppelspitze bilden soll. Für ihn votierten am Nachmittag 73,6 Prozent der Delegierten.

Mehr als 1.000 Mitglieder in Berlin

Der Berliner BSW-Landesverband war Mitte 2024 gegründet worden und hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 1.000 Mitglieder. Im Landesparlament ist die Partei nur in Person von King vertreten, der von der Linkspartei zum BSW gewechselt war und nun als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament sitzt.

Erklärtes Wahlziel ist nach den Worten Kings, in das Berliner Abgeordnetenhaus einzuziehen und auch in alle zwölf Bezirksverordnetenversammlungen. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 kam seine Partei in Berlin auf 6,7 Prozent der Zweitstimmen. In den letzten Umfragen zur Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus lag das BSW bei drei oder vier Prozent.