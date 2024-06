Sahra Wagenknecht (BSW), Parteivorsitzende, spricht beim Wahlkampfschluss des BSW am Neptunbrunnen in Berlin-Mitte.

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist mit dem Abschneiden bei der Europawahl in Sachsen-Anhalt sehr zufrieden. Mit Platz drei seien die Erwartungen weit übertroffen worden, sagte Landeskoordinator John Lucas Dittrich der dpa am Sonntagabend. „Wir sind alle total zufrieden, das ist mega.“ Ein BSW-Landesverband solle im Herbst gegründet werden, kündigte Dittrich an.