Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Mittelstädt will sich von ihrem Staatssekretär Beyer trennen - der möchte ebenfalls gehen. Wie ist der Stand?

Potsdam - Nach der Bitte von Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) um Entlassung ihres Staatssekretärs Gregor Beyer wächst der Ruf nach zügiger Neubesetzung. „Das Land hat es verdient, dass wir diese Probleme schnell angehen, die ja wirklich drängend sind“, sagte BSW-Landtagsfraktionschef Niels-Olaf Lüders. SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann setzt auf eine künftig „vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ministerin und Staatssekretär“. Dies habe bisher „offensichtlich nicht funktioniert“.

Streit über Umgang mit dem Wolf

Nach Streit über den Umgang mit dem Wolf hatte Mittelstädt Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) gebeten, Beyer von seinen Aufgaben zu entbinden. Dies wurde am Montag offiziell. Sie nannte als Grund, dass es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zuletzt nicht mehr gegeben habe. Wie lange die Klärung der Personalfrage dauert, war zunächst nicht abzusehen.

Beyer war mit Äußerungen zu einer möglichen Abschussquote von Wölfen von zunächst 15 Prozent einer Zahl von bis zu 1.600 Tieren in die Kritik geraten, von denen sich die Ministerin distanzierte.

Beyer bat um Versetzung

Der Staatssekretär hatte in der vergangenen Woche nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur seinerseits Woidke um Versetzung gebeten. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Beyer verständigte sich mit der Ministerin, dass er eine andere Funktion in der Landesverwaltung bekommt.

Der AfD-Abgeordnete Lars Hünich dringt auf eine „verlässliche Politik“ für Landwirte, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) auf einen „Brückenbauer“ zwischen Naturschutz und Landnutzung.