Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.

Dresden - Die sächsische BSW-Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann hat ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Sie werde Ende des Jahres den Fraktionsvorsitz und ihr Mandat im Landtag abgeben, sagte sie in Dresden. Diese Entscheidung sei nicht leicht gefallen.

Zimmermann begründete den Schritt mit einer schweren Krankheit am Anfang des Jahres: „Diese hat mir die Grenzen aufgezeigt. Sie hat mir viel Kraft genommen, und deshalb ziehe ich mich aus der aktiven Politik zurück.“

Nachfolge noch offen

Wer künftig die Führung der Fraktion übernimmt, blieb offen. Dazu werde man später informieren, sagte Fraktionssprecherin Ines Schwarze.

Ihrer Partei wünschte Zimmermann alles Gute. „Ich bin mir sicher, dass das BSW auch hier in Sachsen all denen eine Stimme weitergeben wird, die nicht von der herrschenden Politik sozusagen mit bedacht werden“, sagte sie.

Am vergangenen Wochenende hatte das BSW bei einem Landesparteitag in Bautzen Jörg Scheibe und Ronny Kupke zum neuen Parteivorstand gewählt, nachdem die bisherige Vorsitzende Zimmermann nicht mehr kandidiert hatte. Kupke ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Im Landtag ist die Partei mit 15 Abgeordneten als drittgrößte Fraktion vertreten.