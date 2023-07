Ciarán Keating ist tot. Der Bruder von Sänger Ronan Keating ist am Wochenende bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nach einem Zusammenprall mit einem anderen Fahrzeug kam für den 50-jährigen Iren jede Hilfe zu spät.

des irischen Popsängers Ronan Keating ist am Wochenende bei einem Autounfall gestorben. Auf dem Bild ist Ronan im Jahr 2012 bei einem Fotoshooting in Berlin zu sehen.

Magdeburg/DUR - Ciarán Keating ist tot. Der Bruder von Ronan Keating ist am Wochenende bei einem Autounfall gestorben. Wie unter anderem der "Mirror" berichtet, kam der 50-Jährige am Samstag bei einem Autounfall auf der Autobahn N5 bei Swinford in Irland ums Leben.

Zusammen mit seiner Frau Annmarie soll er auf dem Weg zu einem Fußballspiel seines Sohnes Ruairí gewesen sein, als sich der Unfall ereignete. Dabei stießen Ciarán Keating und seine Frau mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Für Keating kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seine erheblichen Verletzungen offenbar noch an der Unfallstelle.

Bruder von Ronan Keating bei Autounfall gestorben - Beileidsbekundungen auf Instagram

Ciarán Keatings Frau wird nach Medienberichten mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Zwei weitere Unfallbeteiligte sind ebenfalls unter medizinischer Beobachtung, heißt es.

Unter dem letzten Instagram-Beitrag von Ex-"Boyzone"-Mitglied Ronan Keating sammeln sich inzwischen zahlreiche Beileidsbekundungen. "Ronan & Familie, es tut mir sehr leid, das mit eurem Bruder zu hören. Meine Gedanken und mein aufrichtiges Mitgefühl sind bei euch allen. Pass auf dich auf. Gott segne dich und deine Familie. Ich sende eine virtuelle Umarmung", heißt es dort unter anderem.

Ciarán Keating ist der ältere Bruder des irischen Popsängers Ronan Keating. Die beiden wuchsen mit drei weiteren Geschwistern in Irland auf.