Die Polizei greift in Erfurt zwei Männer mit offenen Haftbefehlen auf - unabhängig voneinander. Dabei stellt sich heraus, dass die beiden Brüder sind. Sie haben noch eine Gemeinsamkeit.

In Erfurt stellte die Polizei zwei Brüder mit offenen Haftbefehlen. (Symbol-Archivbild)

Erfurt - Die Polizei hat in Erfurt zwei Brüder mit offenen Haftbefehlen gefasst. Die beiden 33 und 36 Jahre alten Männer wurden am Freitag im Stadtgebiet unabhängig voneinander gestellt, wie die Polizei mitteilte. Einer konnte eine fällige Geldstrafe bezahlen, der andere nicht und wurde daher in ein Gefängnis gebracht. Bei beiden Brüdern fanden die Beamten den Angaben zufolge Drogen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, hieß es.