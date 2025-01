Da die Elbbrücke in Bad Schandau wegen Einsturzgefahr gesperrt ist, müssen Einwohner und Firmen große Umwege in Kauf nehmen. Das sorgt mit Blick auf die Zukunft für große Verunsicherung.

Bad Schandau - Nach Sperrung der maroden Elbbrücke in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz bangt fast ein Drittel (31 Prozent) der Unternehmen in dieser Region um die wirtschaftliche Existenz. In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Dresden geben zudem 61 Prozent der Teilnehmer Umsatzrückgänge an, neun Prozent beklagten den Verlust an Personal, teilte die IHK mit.

Lange Fahrzeiten und höhere Transportkosten

Knapp zwei Drittel der Firmen vermelden Auftragsrückgänge. Die verlängerten Fahrzeiten wirkten sich nicht nur auf die Mitarbeiter aus, sondern auch auf Lieferwege mit erhöhten Transportkosten. „Das macht deutlich, dass wir in einer Situation sind, die über das hinausgeht, was wir durch Hochwasser und Brandsituation kennen“, sagte IHK-Chef Lukas Rohleder. Die Umfrage ist nicht repräsentativ. 4000 Firmen wurden angeschrieben, 400 antworteten.

Firmen haben Liefer- und Produktionspläne angepasst

Finanzielle Unterstützung sei natürlich eine schnelle Forderung, aber am Ende stehe für alle im Zentrum, möglichst schnell wieder die Verkehrsanbindung herzustellen, sagte der IHK-Hauptgeschäftsführer. Die Brückensperrung habe eine ganz erhebliche Auswirkung auf die wirtschaftliche Aktivität. Man betreibe keine Schwarzmalerei. Die Firmen hätten Liefer- und Produktionspläne angepasst und würden Fahrzeuge beiderseits der Elbe einsetzen.

Die Elbbrücke war für Einheimische und Wirtschaft völlig überraschend am 7. November 2024 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Vorausgegangen war eine Sonderprüfung nach dem Teileinsturz der Dresdner Carolabrücke. Bis Juni soll feststehen, ob die Brücke in Bad Schandau zumindest eingeschränkt noch nutzbar ist. Es laufen bereits Planungen für eine Behelfsbrücke und eine neue Brücke.

Unternehmen wünschen Interimsbrücke noch in diesem Jahr

Nach den Worten von Rohleder zieht sich wie ein roter Faden durch die Umfrage der Wunsch, schon in diesem Jahr eine Behelfsbrücke zu nutzen. Die Erwartungen wurden aber auf einer IHK-Veranstaltung mit örtlichen Unternehmern gedämpft. Für 2025 wird lediglich mit dem Beginn der Arbeiten gerechnet, nicht aber mit einer Inbetriebnahme. Für diese Querung wird die Nutzung einer alten Eisenbahnbrücke oder eine neue Interimsbrücke erwogen.

Tourismus soll trotz Verkehrsumleitungen nicht eingeschränkt sein

Ein Appell klang einhellig: Die Region freut sich auf die Tourismussaison, die in der Sächsischen Schweiz Ostern beginnt. Es gebe keine Gründe, die einem wunderbaren Urlaub entgegenstehen. „Die Voraussetzungen sind da, natürlich mit dem Umstand, dass die Gäste die ein oder andere Verkehrseinschränkung in Kauf nehmen müssen. Aber das tut dem Urlaubserlebnis in der Sächsischen Schweiz keinesfalls einen Abbruch.“

Landkreis plant zusätzliche Fährverbindungen

Michael Geisler (CDU), Landrat im Landkreis Sächsische Schweiz- Osterzgebirge, erläuterte die Planungen für eine Verbesserung der Verkehrssituation. So sollen zusätzliche Personenfähren zwischen Bad Schandau und der gegenüberliegenden Elbseite fahren, wo sich der Bahnhof der Stadt befindet. Fraglich ist aber, ob die Fähren so wie bisher für alle kostenlos sind, oder künftig nur noch für Einheimische und Pendler.

Autofahrer sind weiter auf die nächste, etwa 20 Kilometer entfernte Brücke in Pirna angewiesen. Nach den Worten von Geisler kosten die Fähren und zusätzlichen Busverbindungen den Landkreis jeden Monat 100.000 Euro. Für die Kosten soll das Land geradestehen.

Zeitraum und Kosten für neue Brücke und Behelfsbau unklar

Es gehe darum, die Ursache für das Problem zu beseitigen, so schnell wie möglich eine neue Brücke oder eine Behelfsbrücke zu ermöglichen, betonte Thomas Kralinski, Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium. Auch er wollte sich nicht festlegen, wann es eine Behelfsbrücke und schließlich eine neue Brücke geben wird und was sie am Ende kostet.

Nur beim Zahlmeister ist sich Kralinski sicher. Da die Bücke die Bundesstraße 172 über die Elbe führt, sei der Bund zuständig, betonte der Staatssekretär. Die Rechnungen für einen Neubau oder Behelfsbau würden an den Bund weitergereicht.