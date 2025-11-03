Die Schmalspurbahnen zählen zu den bekanntesten Touristenattraktionen im Harz. Wegen Gleisarbeiten fahren die Brockenbahn, die Selketalbahn und die Harzquerbahn im November nur eingeschränkt.

Wernigerode - Zwischen Schierke und dem Brocken fährt die Brockenbahn im November nur freitags und am Wochenende. Wie die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mitteilten, werden auf der Strecke die Gleise saniert.

Vom 10. bis 13. November sowie am 17. und 18. November verkehren demnach außerdem keine Züge zwischen Wernigerode, Drei Annen Hohne und Schierke. Ein Ersatzverkehr werde nicht eingerichtet. Die HSB verweisen darauf, die Linie 264 der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) zu nutzen.

Ausfälle bei der Selketalbahn und der Harzquerbahn

Auch bei der Selketalbahn und der Harzquerbahn kommt es im November zu Ausfällen. Nach Angaben der HSB fallen die Züge zwischen Ilfeld Neanderklinik und Drei Annen Hohne bis zum 27. November komplett aus. Grund dafür sind laut HSB ebenfalls Wartungsarbeiten.

Ersatzweise können Zugfahrende die Linienbusse der HVB und der Verkehrsbetriebe Nordhausen (VBN) nutzen. Zwischen Nordhausen und Ilfeld Neanderklinik verkehrten die Züge planmäßig.

Die Baumaßnahmen auf den genannten Strecken sind nach Angaben der HSB notwendig, um das Gleisnetz langfristig zu erhalten.