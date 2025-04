Rom - Der britische König Charles III. und seine Frau Königin Camilla zeigen sich nach den Glückwünschen von Papst Franziskus zu ihrem Hochzeitstag „tief berührt“. Der Palast veröffentlichte ein Foto der privaten Audienz des Königspaares im Vatikan. Es sei ein besonderer Moment gewesen. Charles und Camilla hätten sich geehrt gefühlt, dem gesundheitlich angeschlagenem Papst persönlich ihre besten Wünsche überbringen zu können, schrieb der Palast auf der Plattform X.

Das britische Königspaar feierte am Mittwoch während des laufenden Staatsbesuchs in Italien seinen 20. Hochzeitstag. Das Treffen mit Papst Franziskus (88) soll im Laufe des Mittwochs stattgefunden und etwa 20 Minuten gedauert haben. Am Abend wurden Charles (76) und Camilla (77) zum Staatsdinner vom italienischen Präsidenten Sergio Mattarella (83) empfangen.

Auf einem Video von dem Bankett ist zu sehen, wie Dudelsackspieler durch den Raum im Quirinalspalast ziehen. Der Palast zitierte aus einer Rede des Königs: Es sei sehr nett von Präsident Mattarella, zum 20. Hochzeitstag „dieses kleine romantische Abendessen bei Kerzenschein für zwei“ organisiert zu haben.

Sorgen um den Papst

Franziskus hat eine schwere Lungenentzündung überstanden, wegen der er fünf Wochen im Krankenhaus behandelt werden musste. Zwischenzeitlich schwebte er wegen mehrerer akuter Atemnot-Anfälle in Lebensgefahr. Seit mehr als zwei Wochen ist er jedoch wieder im Vatikan. Franziskus muss sich nach Angaben seiner Ärzte aber noch schonen. König Charles' Besuch im Vatikan war das erste offizielle Treffen des Papstes seit dessen Rückkehr.