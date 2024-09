Emden/Paderborn - Zur Vorbereitung eines Manövers auf dem Truppenübungsplatz Senne (NRW) fahren in den kommenden Tagen mehrere große Militärverbände durch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zunächst vom 3. bis 6. September und später vom 14. bis 18. September sollen täglich rund 70 Fahrzeuge unterwegs sein, wie die britischen Streitkräfte in Deutschland mitteilten. Nach der Ankunft aus Großbritannien soll es vom Hafen in Emden an der niedersächsischen Nordseeküste zur Normandy-Kaserne am nördlichen Rand von Paderborn gehen.

Die Konvois teilen sich für die mehr als 300 Kilometer lange Strecke über Autobahnen und Bundesstraßen in mehrere, zeitversetzt fahrende Gruppen auf. Genaue Details zur Route werden aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht bekanntgegeben.