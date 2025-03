Brisantes Union-Spiel in Bochum am Sonntagnachmittag

Berlin - Das konfliktgeladene Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Bochum steigt am Sonntagnachmittag des 31. Spieltags. Nach den Geschehnissen aus dem Hinspiel hat die Partie am 27. April (15.30 Uhr) im Ruhrstadion eine besondere Brisanz.

Damals hatte ein Zuschauer VfL-Torhüter Patrick Drewes mit einem Feuerzeug am Kopf getroffen. Das Spiel, das ursprünglich 1:1 ausgegangen war, wurde rückwirkend mit 0:2 aus Berliner Sicht gewertet. Nach zwei juristischen Niederlagen hatte der Hauptstadt-Club zuletzt angekündigt, das Ständige Schiedsgericht als letzte Instanz anzurufen.

An den letzten drei Spieltagen müssen die Köpenicker dann jeweils am Samstag um 15.30 Uhr ran. Nach Heimspielen gegen den SV Werder Bremen und den 1. FC Heidenheim beschließen die Eisernen die Spielzeit mit einem Auswärtsspiel in Augsburg.

Hertha zweimal am Freitagabend

Zweitligist Hertha BSC ist zum Saisonabschluss zweimal vor der Konkurrenz gefordert. Sowohl das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 31. Spieltag als auch die Auswärtspartie am 33. Spieltag in Münster findet bereits am Freitagabend um 18.30 Uhr statt.

Zwischen den beiden Freitagsspielen empfangen die Berliner die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag um 13.30 Uhr. Zum Abschluss der Saison am 18. Mai kommt Stefan Leitls Ex-Club Hannover 96 um 15.30 ins Olympiastadion.