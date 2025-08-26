Mauermuseum in Berlin Brille von Bronze-Büste Gandhis aus Museum gestohlen
Die Büste des berühmten indischen Friedenskämpfers Gandhi ist aus Bronze, das gilt auch für Gandhis Markenzeichen, seine Nickelbrille. Genau diese fehlt aber nun in einem Berliner Museum.
26.08.2025, 11:56
Berlin - Museumsdiebstahl am Berliner Checkpoint Charlie: Die Brille des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi wird vermisst. Sie gehört zu einer Bronze-Büste Gandhis, die in einem Ausstellungsraum des Mauermuseums am Checkpoint Charlie steht, wie die Polizei mitteilte. Zwischen dem 2. und 6. August sei die Bronze-Brille von der Büste gestohlen worden. Sie sei nicht klappbar, habe keine Gläser und sei etwa 23 Zentimeter breit und 6 Zentimeter hoch.