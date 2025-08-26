Die Büste des berühmten indischen Friedenskämpfers Gandhi ist aus Bronze, das gilt auch für Gandhis Markenzeichen, seine Nickelbrille. Genau diese fehlt aber nun in einem Berliner Museum.

Berlin - Museumsdiebstahl am Berliner Checkpoint Charlie: Die Brille des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi wird vermisst. Sie gehört zu einer Bronze-Büste Gandhis, die in einem Ausstellungsraum des Mauermuseums am Checkpoint Charlie steht, wie die Polizei mitteilte. Zwischen dem 2. und 6. August sei die Bronze-Brille von der Büste gestohlen worden. Sie sei nicht klappbar, habe keine Gläser und sei etwa 23 Zentimeter breit und 6 Zentimeter hoch.