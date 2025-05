Dresden - Das Brentano String Quartet aus den USA hat bei den Dresdner Musikfestspielen für eine musikalische Sternstunde gesorgt. Für ihren Auftritt im Palais Großer Garten erhielten die zwei Musikerinnen und zwei Musiker langen Applaus. Nach Ludwig van Beethovens Streichquartett Nummer 6 erklang mit „Madrigal Mongolia“ des chinesisch-amerikanischen Komponisten Lei Liang ein zeitgenössisches Werk, für das es gleichfalls viel Beifall gab - bei Neuer Musik durchaus nicht selbstverständlich.

Nach der Pause konnte das 1992 in New York gegründete Ensemble beim Streichquartett Nummer 3 von Johannes Brahms seine ganze Klasse unter Beweis stellen. Frische, Leidenschaft und ein glasklarer Klang bezauberten das Publikum, das als Dankeschön für die Resonanz eine Zugabe bekam - ein Satz aus einem Haydn-Quartett. Das Ensemble hatte seinen Namen nach Antonie Brentano gewählt, eine der vermeintlichen Adressatinnen von Beethovens berühmtem Brief an die „unsterbliche Geliebte“

Die aktuelle Ausgabe der Dresdner Musikfestspiele steht unter dem Motto „Liebe“. Bis 14. Juni sind 58 Konzerte geplant. Renommierte Orchester wie das Chicago Symphony Orchestra, die Wiener Symphoniker, das London Symphony Orchestra und die Göteborgs Symfoniker geben ihre musikalische Visitenkarte ab. Aber auch Dresdner Institutionen wie die Sächsische Staatskapelle oder die städtische Philharmonie sind zu erleben. Neben viel Klassik sind auch Fado mit der Sängerin Mariza oder Popmusik mit Ronan Keating im Angebot.