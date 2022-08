Brennender Radlader bringt Stall mit 36 Rindern in Gefahr

Hude - Einsatzkräfte der Feuerwehr Hude haben einen Hof-Brand gelöscht, bevor das Feuer einen Stall mit 36 Rindern erreichte. Am Montag habe ein Radlader auf einem landwirtschaftlichen Gelände in Hude aus zunächst unbekannten Gründen Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr mit. Eine mögliche Ursache sei ein technischer Defekt des Fahrzeuges, hieß es. Das Feuer habe sich schnell auf das Dach und die Halle ausgebreitet, in der weitere Geräte standen. Die Tiere wurden in Sicherheit gebracht. Rund 100 Einsatzkräfte rückten aus. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 500.000 Euro.